മടത്തറ ഫെസ്റ്റ് മലയോര കാർഷിക മേഖലക്ക് പുതിയ ഊർജം പകരും -മന്ത്രി

cancel camera_alt മ​ട​ത്ത​റ മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വി​ളം​ബ​ര ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: മ​ട​ത്ത​റ ഫെ​സ്റ്റ് മ​ല​യോ​ര കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി. മ​ട​ത്ത​റ മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വി​ളം​ബ​ര ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളും ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മേ​ള ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ​സ്. മു​ര​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം സ്റ്റേ​റ്റ് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. മ​ധു നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സു​ദേ​വ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം സി​നി​മ താ​രം സു​ധീ​ർ ക​ര​മ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി​നി​മ സീ​രി​യ​ൽ താ​രം അ​മ​ല വി​ശി​ഷ്ട​തി​ഥി​തി​യാ​യി. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ തു​ള​സീ​ദാ​സ് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​ട​യ്ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ് വി​ക്ര​മ​ൻ , കാം​കോ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ എ​സ്. ബു​ഹാ​രി, സി.​പി.​ഐ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ.​സി. അ​നി​ൽ, ആ​നാ​ട് ജ​യ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ല​തി​ക വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Madathara Fest will give new energy to the agriculture sector in hilly areas- Minister