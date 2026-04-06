    Posted On
    date_range 6 April 2026 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 3:32 PM IST

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​കം: നാ​ലു പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ൽ യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ്. കോ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ൽ, ജ​യേ​ഷ്, ലി​ജോ, അ​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ വ​യ​ല ശ​ര​ത് ഭ​വ​നി​ൽ ശ​ര​ത്ത് (40) ആ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ മേ​ലെ പ​ന്ത​ളം​മു​ക്കി​ലാ​ണ് കേ​സി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ശ​ര​ത്തും ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ അ​ജീ​ഷും ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന ശ​ര​ത്, മാ​നേ​ജ​റാ​യ അ​ജീ​ഷ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന വി​വ​രം ഉ​ട​മ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ജീ​ഷി​ന്റെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ലെ ബാ​റി​ൽ ശ​ര​ത്തും സു​ഹൃ​ത്ത് ആ​കാ​ശും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ലും അ​ജേ​ഷും ജ​യേ​ഷും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്ക്ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും അ​ടി ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ശ​ര​ത്തി​നെ​യും ആ​കാ​ശി​നെ​യും തി​ര​ക്കി പ്ര​തി​ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ലും അ​ജീ​ഷും ജ​യേ​ഷും സ്കൂ​ട്ട​റി​ലും കേ​സി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യാ​യ, ലി​ജോ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ലെ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു ക​ത്തി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി പ​ന്ത​ളം​മു​ക്കി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ശ​ര​ത്തി​നെ കു​ത്തു​ക​യും വെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​കാ​ശ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ത്തേ​റ്റ ശ​ര​ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി സി​റ്റൗ​ട്ടി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ​യി​ലും സ്കൂ​ട്ട​റി​ലും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ശ​ര​ത്തി​നെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യേ​ഷി​നെ​യും ലി​ജോ​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും രാ​ഹു​ലി​നെ​യും അ​ജീ​ഷി​നെ​യും ച​രി​പ​റ​മ്പി​ലെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​ഹു​ൽ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    ശ​ര​ത്തി​ന്റെ ദേ​ഹ​ത്ത് 21ഓ​ളം മു​റി​വു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത ശ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​യ​ലാ​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​യും അ​ജീ​ഷി​നെ​യും ശ​ര​ത്തി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ട്ടു​ക്ക​ൽ ഫി​ൽ​ഗി​രി​യി​ലെ ക്വാ​റി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി.

    വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യു​ടെ അ​ടി​യി​ലാ​ണ് കു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു ര​ണ്ടു ക​ത്തി​ക​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. രാ​ഹു​ൽ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ക്തം​പു​ര​ണ്ട വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി ക​ത്തി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

