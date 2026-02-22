Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKadakkalchevron_rightഅവസാന ഗാനം പാടി,...
    Kadakkal
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 12:33 PM IST

    അവസാന ഗാനം പാടി, ചിതറയുടെ കലാകാരി യാത്രയായി

    text_fields
    bookmark_border
    അവസാന ഗാനം പാടി, ചിതറയുടെ കലാകാരി യാത്രയായി
    cancel
    camera_alt

    ലക്ഷ്മി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: അ​വ​സാ​ന ഗാ​നം പാ​ടി യാ​ത്ര​യാ​യ ചി​ത​റ​യു​ടെ ക​ലാ​കാ​രി​ക്ക് ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ വി​ട ന​ൽ​കി നാ​ട്. നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം മ​ര​ത്തി​ലി​ടി​ച്ച് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഗാ​യി​ക ചി​ത​റ മാ​ട​ൻ​കാ​വ് ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ ബാ​ലു​വി​ന്‍റെ​യും ഷീ​ബ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ ല​ക്ഷ്മി (20)ന്‍റെ മ​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു നാ​ടി​നെ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളു​മാ​ണ് അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്.

    മാ​താ​വ് ഷീ​ബ​യു​ടെ​യും അ​നു​ജ​ത്തി ര​ശ്മി​യു​ടെ​യും ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്ന ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ലേ പി​താ​വ് മ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​പ്ര​യ​ത്ന​ത്താ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക​ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​മി​ക്രി, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ്വ​യം പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച് അ​തി​ൽ മി​ക​വു​പു​ല​ർ​ത്തി. മി​മി​ക്രി​യി​ൽ നാ​ലു​ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ജേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ട്ടു ചി​ത​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​യ ഈ ​ചെ​റു ക​ലാ​കാ​രി​യു​ടെ പേ​ര്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ്റ്റേ​ജ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​റ്റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ൾ ത​ന്റെ ക​രി​യ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തിത്തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു നി​ന​ച്ചി​രി​ക്കാ​തെ മ​ര​ണ​മെ​ത്തി​യ​ത്. ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ആ​ക്ക​ലി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​യ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ അ​ഞ്ചം​ഗ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് സം​ഘ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മി​മി​ക്സ് ട്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ല​ക്ഷ്മി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ബി.​എ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു സം​സ്ക​രി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി, ചി​ത​റ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലീ​ന ഓ​മ​ന​ദേ​വ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DeathssentimentsKollam
    News Summary - Chitara's artiste leaves after singing her last song
    Similar News
    Next Story
    X