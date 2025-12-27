Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Eravipuram
    27 Dec 2025 12:57 PM IST
    27 Dec 2025 12:57 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    പ്ര​തികളായ ഷാ​രൂ​ഖ്,

    റെ​നീ​ഫ്

    ഇ​ര​വി​പു​രം: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഇ​ര​വി​പു​രം പു​ത്ത​ൻ​ച​ന്ത റെ​യി​ൽ​വേ​ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പം പു​ളി​യ​റ തെ​ക്ക​തി​ൽ ഷാ​രൂ​ഖ് ഖാ​ൻ (27), വ​ട​ക്കേ​വി​ള പ​ട്ട​ത്താ​നം ജി.​വി ന​ഗ​ർ-53 കാ​വു​ങ്ങ​ൽ​തെ​ക്ക​തി​ൽ റെ​നീ​ഫ്(23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ര​വി​പു​രം പൊ​ലീ​സി​​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ രാ​വു​ക​ൾ ല​ഹ​രി മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 4.24 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം എ.​സി.​പി ഷ​രീ​ഫി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ര​വി​പു​രം ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ രാ​ജീ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്, നൗ​ഷാ​ദ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ്, സ​ജി​ൻ, ഷാ​ൻ, ഷം​നാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

