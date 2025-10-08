Begin typing your search above and press return to search.
    പിക്​അപ് വാനിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ; ഒരാൾ പിടിയിൽ

    പിക്​അപ് വാനിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ; ഒരാൾ പിടിയിൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​

    ഇ​ര​വി​പു​രം: മ​യ്യ​നാ​ട് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ട​യി​ൽ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ പി​ക്​​അ​പ് വാ​നി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച 120 ചാ​ക്ക് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. ശം​ഭു ഹാ​ൻ​സ്, കൂ​ൾ, ഗ​ണേ​ഷ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 1200 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​റെ വ​രു​ന്ന നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കൊ​ല്ലം വ​ട​ക്കേ​വി​ള വി​ല്ലേ​ജി​ൽ അ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ടി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൻ​ഷാ​ദി​നെ (32) അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു.ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്​ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ട്ടി​ക്ക​ട റെ​യി​ൽ​വെ ഗേ​റ്റി​ന് കി​ഴ​ക്കു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​കെ. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ഇ​ത് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്. നി​ഷാ​ദ്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ഹി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫ​ർ ,അ​ർ​ജു​ൻ ,സി​ജു രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യ്ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടു​ത്തി​ടെ എ​ക്‌​സൈ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ൻ മ​സാ​ല വേ​ട്ട​യാ​ണി​ത്.

