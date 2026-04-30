    Eravipuram
    Eravipuram
    Posted On
    date_range 30 April 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 12:02 PM IST

    ദാഹിച്ചുവലയുന്നവർക്ക്​ കുഞ്ഞുമോന്റെ കുടിവെള്ള വിതരണം

    വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​വു​മാ​യി കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ

    ഇ​ര​വി​പു​രം: ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്ത് സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ദാ​ഹ​മ​ക​റ്റാ​ൻ വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച കു​ടി​വെ​ള്ളം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ. വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച കു​ടി​വെ​ള്ള​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ലം വാ​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ ഗു​രു മ​ന്ദി​രം ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ മ​ന​സി​ലി​ൽ ഹാ​ഷിം എ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞു​മോ​നാ​ണ് വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും വെ​ള്ളം നി​റ​ച്ചു​വെ​ക്കും. വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് മ​ൺ​കൂ​ജ​യി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് ഐ​സി​ടും. തീ​രു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും നി​റ​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും, ഇ​ത് രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ നീ​ളും. കു​ഞ്ഞു​മോ​ന് സ​ഹാ​യി​യാ​യി ഭാ​ര്യ ജു​ബെ​ലി​യ​യു​മു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:charityhelping handseravipuramKollam
    News Summary - Kunjumon's drinking water distribution to those who are thirsty
