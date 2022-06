കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടുവിദ്യാർഥികളെ കാണാതായി

cancel camera_alt ബി​നീ​ഷ്​, ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ച​വ​റ: ക​ട​ലി​ല്‍ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി. ച​വ​റ പ​ന്മ​ന മി​ടാ​പ്പ​ള്ളി കൊ​ച്ച് കാ​രാ​ത​റ​യി​ല്‍ ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി​യു​ടെ മ​ക​ന്‍ ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ (17), പ​ന്മ​ന വ​ട​ക്കും​ത​ല പാ​ല​വി​ള കി​ഴ​ക്ക​തി​ല്‍ പ​രേ​ത​നാ​യ ബി​ജു, സു​നി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ന്‍ ബി​നീ​ഷ് (16) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ച​വ​റ കോ​വി​ല്‍ത്തോ​ട്ടം 132 ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ കു​ളി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് കൂ​ട്ടു​കാ​രു​മൊ​ത്ത് ഇ​വ​ര്‍ കു​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ വ​ടു​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി സി​ബി​ന്‍ (17), ക​ള​രി സ്വ​ദേ​ശി വി​ജി​ല്‍ (20), വ​ട​ക്കും​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​രാ​ജ് (17) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഇ​തേ സ​മ​യം ക​ര​യി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ കാ​ണാ​താ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ സ​മീ​പ​ത്ത് കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന തെ​ര്‍മോ​കോ​ള്‍ ഷീ​റ്റു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ട​ലി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി കു​ളി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ തി​ര​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട് മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​ര്‍ ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ര്‍ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​നും ബി​നീ​ഷും മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ച​വ​റ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന, പൊ​ലീ​സ്, നീ​ണ്ട​ക​ര കോ​സ്റ്റ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ്, മ​റൈ​ന്‍ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്​​​സ്‌​മെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും തി​ര​ച്ചി​ല്‍ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

Two students who went swimming in the sea have gone missing