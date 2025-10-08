Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightChavarachevron_rightപീഡനശ്രമം: ഒളിവിൽപോയ...
    Chavara
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 3:23 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 4:38 PM IST

    പീഡനശ്രമം: ഒളിവിൽപോയ പ്രതി കണ്ണൂരിൽ​ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പീഡനശ്രമം: ഒളിവിൽപോയ പ്രതി കണ്ണൂരിൽ​ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഉ​മേ​ഷ്

    Listen to this Article

    ച​വ​റ: 60കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ണൂ​ർ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ പ​ന്മ​ന മേ​ക്കാ​ട് ര​ഞ്ജി​ത് ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ മ​ക​ൻ ഉ​മേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് (36) ച​വ​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ (ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഷാ​ജി​മോ​ൻ , എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്​​ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsRape AttemptPolice CaseArrest
    News Summary - Rape attempt Suspect who went on the run arrested
    Similar News
    Next Story
    X