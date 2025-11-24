Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chathannoor
    Chathannoor
    Posted On
    24 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:04 AM IST

    കൺ മൂടിയാലും ​മായാതെ വർണങ്ങൾ

    കൺ മൂടിയാലും ​മായാതെ വർണങ്ങൾ
    മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജി​ന് വി​ഷ്ണു ചി​ത്രം വ​ര​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്നു

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: ക​ണ്ണു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​വ​ച്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ന്ന യു​വ ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​കു​ന്നു. ക​ണ്ണു​ക​ൾ മൂ​ടി കെ​ട്ടി​യാ​ലും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഏ​റം തെ​ങ്ങു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ വി​ഷ്ണു എ​ന്ന 29 കാ​ര​നാ​ണ് നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​വ​ച്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ഗാ​ന്ധി​ജി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ചു.

    ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി ചി​ത്രം വ​ര​ക്കാ​ൻ അ​ധി​ക സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. വ​ര​ക്കേ​ണ്ട ചി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ന​സ്സി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ട്ട ശേ​ഷ​മാ​കും വ​ര​ക്കു​ക. ഒ​രു ടി.​വി. ചാ​ന​ലി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഷോ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി ചി​ത്ര​ര​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ശ്രീ ​ഭൂ​ത​നാ​ഥ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ൽ​സ​വ​ത്തി​ന് ക്ഷേ​ത്ര മൈ​താ​ന​ത്ത് ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി ചി​ത്ര​ര​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ല​സ് ടു​വും ഐ.​ടി.​ഐ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ഷ്ണു, ക​ട​പ്പാ​ക്ക​ട​യി​ൽ കെ.​വി. ജ്യോ​തി​ലാ​ലി​ൻ്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം ചി​ത്ര​ര​ച​ന പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​കം പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പേ​പ്പ​റും ക​ള​റു​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​കം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഫോ​ണി​ൽ സ്റ്റൈ​ല​സ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പെ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ചി​ത്ര​ര​ച​ന​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കോ​യി​പ്പാ​ട് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റു കൊ​ണ്ട് മു​പ്പ​തോ​ളം കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വി​ടെ വ​ര​ച്ചു പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി​യും , കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് ശ​ങ്ക​റും വി​ഷ്ണു​വി​നെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി മാ​രാ​യ വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ്, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, എം. ​മു​കേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റേ പേ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​മി​ഷ നേ​രം കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ചു ന​ൽ​കി അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റാ​നും ഈ ​യു​വ ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ല്ല​തു​പോ​ലെ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച ശേ​ഷം ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി​യു​ള​ള ചി​ത്ര​ര​ച​നാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​യു​വ ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം.

