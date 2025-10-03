Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightChathannoorchevron_rightജലസ്രോതസുകളിൽ ശുചിമുറി...
    Chathannoor
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:55 PM IST

    ജലസ്രോതസുകളിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം; നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജലസ്രോതസുകളിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം; നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിൽ
    cancel
    camera_alt

    തോ​ട്ടി​ൽ മാ​ലി​ന്യം​ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ലും ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സ് ആ​യ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ തോ​ട്ടി​ൽ ഏ​റം ഊ​റ്റു​കു​ഴി ഭാ​ഗ​ത്ത് ടാ​ങ്ക​ർ​ലോ​റി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നും കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹാ​രം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റ് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ തോ​ട്ടി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​തോ​ടെ കി​ണ​റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ തോ​ടി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി.

    ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രും പൊ​ലീ​സും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​ത്തി​ക്ക​ര​യാ​റി​ന്‍റെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ തോ​ടു​ക​ളി​ലും ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​ലീ​സ് രാ​ത്രി​കാ​ല പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ന്‍റെ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ അ​റി​യാ​വു​ന്ന മാ​ഫി​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:locals worriedToilet Waste Dumpwater sources are polluted
    News Summary - Toilet waste in water sources; locals concerned
    Similar News
    Next Story
    X