Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightChathannoorchevron_rightറവന്യു ഭൂമിയിലെ...
    Chathannoor
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 2:35 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:35 PM IST

    റവന്യു ഭൂമിയിലെ പെട്ടികടകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    റവന്യു ഭൂമിയിലെ പെട്ടികടകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി
    cancel
    camera_alt

    ജെ.​സി.​ബി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ട​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: റ​വ​ന്യു ഭൂ​മി​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പെ​ട്ടി​ക​ട​ക​ളും ചാ​യ​ക​ട​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ മ​റി​ക​ട​ന്നു റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ബ് ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ എ​തി​ർ​വ​ശ​മു​ള്ള റ​വ​ന്യു ഭൂ​മി​യി​ൽ താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന പെ​ട്ടി​ക​ട​ക​ളും ചാ​യ ക​ട​ക​ളു​മാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ന്ന​ലെ രാ​വി​ലെ ആ​റു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം താ​ലൂ​ക്ക് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​ച്ചെ​ത്തി സാ​വ​കാ​ശം ചോ​ദി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും വ​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​മാ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ട​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ക​ട​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ മാ​റ്റി. ക​ട​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം അ​ക്വ​യ​ർ ചെ​യ്തു മ​ട​ങ്ങി. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൊ​ടി മ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്യ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ മി​നി സി​വി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഓ​ഫീ​സ് സ​മൂ​ച്ച​യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മ്മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ട​ക​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ അ​വ​ർ മ​ട​ങ്ങി

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യ ക​ട​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ തു​ച്ഛ​മാ​യ വ​രു​മാ​നം കൊ​ണ്ട് നി​ത്യ​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന , മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന അ​വ​ർ ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ​തു​മാ​യി തി​രി​ച്ചു പോ​യി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യി​ൽ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക​ക​ട​ക​ൾ കെ​ട്ടി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    വി​ധ​വ​ക​ളും ഹൃ​ദ്രോ​ഗം, കാ​ൻ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ച്ച​വ​രും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് പേ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക ക​ട​ക​ൾ കെ​ട്ടി ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്തു വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കാ​ൻ റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സംഭവസ്​ഥലത്ത്​ തടിച്ചുകൂടിയ വ്യാപാരികൾ

    അ​വ​സാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റ് മ​ണി​യോ​ടെ യാ​തൊ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സ് അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ റ​വ​ന്യൂ സം​ഘം ജെ.​സി.​ബി​യും ടി​പ്പ​റു​മാ​യി എ​ത്തി. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ്റി. ​ദി​ജു, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ്, സി​ന്ധു ഉ​ദ​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റാ​ൻ പ​ത്തു ദി​വ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം ചോ​ദി​ച്ചു. ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ഡോ​ണ​ൽ ലാ​വോ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ സം​ഘം അ​ത് മു​ഖ​വി​ല​ക്ക്​ പോ​ലു​മെ​ടു​ക്കാ​തെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ ക​ട​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി. ക​ട​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം നി​ര​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ സം​ഘം പി​രി​ഞ്ഞു പോ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Revenue departmentstreet vendorsbuilding demolished
    News Summary - The street vendor stores on revenue land were demolished
    Similar News
    Next Story
    X