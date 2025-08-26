Begin typing your search above and press return to search.
    Chathannoor
    date_range 26 Aug 2025 5:35 PM IST
    date_range 26 Aug 2025 5:35 PM IST

    ആയിരവില്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യം

    ആയിരവില്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യം
    ആയിരവില്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: ചി​റ​ക്ക​ര​യി​ലെ ആ​യി​ര​വി​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ചി​റ​ക്ക​ര ആ​യി​ര​വി​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളും കൃ​ഷ്ണ​വ​ർ​ണ്ണ​ശി​ല​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ആ​ണ്​ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ചി​റ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റം​തെ​ക്ക്, ചി​റ​ക്ക​ര വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്, ആ​യി​ര​വി​ല്ലി​ക്കാ​വി​ന് പി​ന്നി​ലാ​ണ് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ കു​രി​ശും​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും പാ​രി​പ്പ​ള്ളി പ​ര​വൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ക​ല്ലു​വാ​തു​ക്ക​ൽ വ​ലി​യ​പാ​റ​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ത്ഭ​വി​ച്ച് ആ​യി​ര​വി​ല്ലി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​യി​ലു​ള്ള ഗു​ഹാ​മു​ഖ​ത്ത് കൂ​ടി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ ഈ ​ജ​ല​ത്തെ കു​ടി​വെ​ള്ള​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ടു​ത്ത​വേ​ന​ലി​ലും ത​ണു​ത്ത തെ​ളി​നീ​ർ ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കൊ​റോ​ണ കാ​ല​ത്താ​ണ് ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​റം​ലോ​കം കാ​ര്യ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ജി​ല്ല​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത് നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി ആ​ൾ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത മൂ​ലം ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. ജി​ല്ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​വി​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ധാ​രാ​ളം വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. മി​ക​ച്ച ഗ്രാ​മീ​ണ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി എ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    ചി​റ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​യി​ര​വി​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ചി​റ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ മാ​ലാ​ക്കാ​യ​ലും പോ​ള​ച്ചി​റ​യും പോ​ലെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ആ​യി​ര​വി​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

