Madhyamam
    Chadayamangalam
    Posted On
    14 Aug 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 12:23 PM IST

    മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ മോഷണം: എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ മോഷണം: എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം: ച​ട​യ​മം​ഗ​ല​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച്‌ ക​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ല്ല​മ്പ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ൽ അ​മീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ക്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജ​സീം ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി രാ​ത്രി ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​യോ​ടെ ച​ട​യ​മം​ഗ​ല​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ച​മി എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ക​ട​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ച്ച് ക​ട​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 50 ഓ​ളം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും മൂ​ന്ന് ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളും ജ​സീ​മും അ​ൽ​അ​മീ​നും ചേ​ർ​ന്നു മോ​ഷ്​​ടി​ച്ചു. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബൈ​ക്കി​ൽ​പോ​യ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ കാ​റി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ ബാ​ഗി​ൽ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.​മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജെ​സീ​മും അ​ൽ അ​മീ​നും കാ​റി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​യെ​ങ്കി​ലും വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ സം​ഘം വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ക​ല്ല​മ്പ​ല​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യ ജ​സീ​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ല​ത്തു​ള്ള പ​ഞ്ച​റു​ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളും ബാ​ക്കി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    chadayamangalam Arrest kollam news Theft Case
