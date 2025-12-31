Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Anchalummoodu
    Posted On
    31 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 2:01 PM IST

    കടവൂരിൽ മൺപാലം വഴിമാറി; തൂണിൽ ഉയരപ്പാത നിർമാണം ആരംഭിച്ചു

    മ​ൺ​പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യാ​ണ്​ തൂ​ൺ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    കടവൂരിൽ മൺപാലം വഴിമാറി; തൂണിൽ ഉയരപ്പാത നിർമാണം ആരംഭിച്ചു
    ക​ട​വൂ​രി​ൽ മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത പൊ​ളി​ച്ച് തൂ​ണു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു

    അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട്: മൈ​ല​ക്കാ​ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ​മാ​ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ക​ട​വൂ​രി​ൽ തൂ​ണി​ൽ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ങ്ങാ​ട് ക​ട​വൂ​ർ പാ​ലം മു​ത​ൽ ക​ട​വൂ​ർ ഒ​റ്റ​യ്ക്ക​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വ​രെ മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച റി​ട്ടെ​യ്നി​ങ്ങ് ഭി​ത്തി​യോ​ടു കൂ​ടി​യ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​ക്ക് പ​ക​രം തൂ​ണി​ലു​ള്ള പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ തൂ​ൺ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൈ​ല​ക്കാ​ട് അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റ്​ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ക​ട​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് തൂ​ണി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സി.​കെ.​പി മു​ട്ട​ത്തു മൂ​ല റോ​ഡ് വ​രെ തൂ​ണി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ട​വൂ​ർ-​നീ​രാ​വി​ൽ റോ​ഡി​ലും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ണ്. ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​പ്പാ​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

