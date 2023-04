ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അഞ്ചൽ: റോഡിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ഗുരുതരമായി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിയടക്കം രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി. അഞ്ചൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി സുനിൽകുമാർ (32), ഏറം മലവെട്ടം രാധാ ഭവനിൽ അഭിജിത്ത് (ജിത്തു - 20) എന്നിവരെയാണ് അഞ്ചൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒന്നോടെ സുനിൽകുമാറും സുഹൃത്തുക്കളായ നാലുപേരും ചേർന്ന് പിക്കപ്പിലും ബൈക്കിലും ഏറം ജങ്ഷന് സമീപമെത്തി. വാളുമായി വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിക്കുകയും തുടർന്ന് ഏറം സ്വദേശിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ അൻഷാദിനെ ഗുരുതരമായി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അക്രമികൾ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏലായിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വാഴകളും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Two people were arrested in the case of attacking an auto driver