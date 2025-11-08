Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightAnchalchevron_rightതെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ...
    Anchal
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:43 AM IST

    തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    അഞ്ചൽ: തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ പതിനഞ്ചോളംപേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സതേടി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ അഞ്ചൽ ചന്തമുക്കിലാണ് തെരുവുനായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കാളച്ചന്തയിൽനിന്ന് വന്ന നായ വഴിയിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം കടിച്ചതിനുശേഷം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പരിസരത്തും നിന്നവരെയും കടിച്ചു.

    കാളച്ചന്തയിലും പരിസരത്തുമുള്ള തെരുവുനായ്ക്കളെയും ഈ നായ കടിച്ചതായി പറയുന്നു. കടിയേറ്റവർ സ്വമേധയ അഞ്ചൽ ഗവ. ആശുപത്രി, പുനലൂർ താലൂക്കാശുപത്രി, വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടി. നായയുടെ കടിയേറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsAttacksstreet dog
    News Summary - Fifteen people injured in street dog ​​attack
    Similar News
    Next Story
    X