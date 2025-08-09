Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Anchal
    Posted On
    9 Aug 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    9 Aug 2025 10:59 AM IST

    തെരുവ് നായ ശല്യം; കടകൾ തുറക്കാനാകാതെ വ്യാപാരികൾ

    തെരുവ് നായ ശല്യം; കടകൾ തുറക്കാനാകാതെ വ്യാപാരികൾ
    അ​ഞ്ച​ൽ ആ​ർ.​ഒ ജം​ഗ്ഷ​നി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    മു​ന്നി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ


    അ​ഞ്ച​ൽ : അ​ഞ്ച​ൽ ടൗ​ൺ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ വി​ഹാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രു​മാ​ണ് ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നാ​ൽ പോ​ലും നാ​യ്ക്ക​ൾ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി​ല്ല. റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് കു​റു​കേ കൂ​ട്ട​മാ​യി പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    ച​ന്ത​മു​ക്കി​ലെ പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍റി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​യി​ട​ത്താ​കും പ​ല​പ്പോ​ഴും നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​നി​താ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൂ​ട്ട​മാ​യി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​മീ​പ​ത്ത് ബ​സ് കാ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ട​തു​റ​ക്കാ​നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നാ​യ്ക്ക​ൾ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ച്ച് ത​റ ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മേ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കൈ​താ​ടി ജം​ഗ്ഷ​ന്സ​മീ​പം ഇ​ട​റോ​ഡി​ൽ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തി​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:DogKollam Newstradersanchalopen shopsnuisance
