    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്​ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് വകുപ്പ് മന്ത്രി; ജീവനക്കാർക്ക് ശകാരം

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്​ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് വകുപ്പ് മന്ത്രി; ജീവനക്കാർക്ക് ശകാരം
    ആ​യൂ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ഞ്ച​ൽ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ ക​ണ്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ബ​സ് വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ശ​കാ​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​​ഒ​രു​മ​ണി​യോ​ടെ എം.​സി റോ​ഡി​ൽ ആ​യൂ​രി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കോ​ട്ട​യം വ​ഴി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ പൊ​ൻ​കു​ന്നം ഗാ​രേ​ജി​ലെ ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ബ​സാ​ണ് ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ വെ​ള്ളം​കു​ടി​ച്ച ശേ​ഷം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഏ​താ​നും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കാ​ലി​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ കാ​ബി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് കി​ട​ന്നി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ​യാ​ണ് ഇ​ത് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ്​ കു​മാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​യൂ​രി​ൽ​വെ​ച്ച് മ​ന്ത്രി ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ് കു​പ്പി​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത്​ മാ​റ്റാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് ക​യ​ർ​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കെ​തി​രെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​തി​കൂ​ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ട്രോ​ളു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Minister blocks KSRTC bus on the way; scolds employees
