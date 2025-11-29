Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Anchal
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:38 PM IST

    കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും

    കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും
    എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം യ​ക്ഷ​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ അ​മൃ​ത സം​സ്കൃ​ത എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, പാ​രി​പ്പ​ള്ളി

    അഞ്ചൽ : അഞ്ചലിൽ നടന്നുവരുന്ന 64-ാമത് റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച പരിസമാപ്തിയാകും. മുഖ്യ വേദിയായ ഗവ.ഈസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനവും പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കലും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രാജീവ് അഞ്ചൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

    ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം റീജണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എസ്. അജിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സി.പി. ബിജുമോൻ ഫലപ്രഖ്യാപനവും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ കെ.ഐ. ലാൽ സമ്മാന വിതരണവും നിർവഹിക്കും. വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിക്കും.

    അ​ഞ്ച​ൽ:​ ക​ലാ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഴ​വി​ല്ല​ഴ​ക് വി​ട​രു​ന്ന നാ​ല് പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന 64 മ​ത് ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പ​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​​ട​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ പോ​​രാ​​ട്ട​​വ​​ഴി​​യി​​ൽ ഇ​​ഞ്ചോ​​ടി​​ഞ്ചാ​​ണ് മ​​ത്സ​​രം. 740 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല മു​ന്നേ​റു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​ജി​ല്ല 733 പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ട്.

    690 പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത്. സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​യ​ണി​വേ​ലി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ജെ.​എ​ഫ്.​കെ.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 242 പോ​യി​ന്റോ​ടെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം 209 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ഞ്ച​ൽ വെ​സ്റ്റി​നാ​ണ്.

    184 പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി എ​സ്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ് പ​താ​രം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും 171 പോ​യ​ന്റോ​ടെ എ​സ്.​വി.​എം.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വെ​ണ്ടാ​ർ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് & വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര 164 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത്., ന​ങ്ങ്യാ​ർ കൂ​ത്ത്, ക​ഥ​ക​ളി, ഓ​ട്ട​ൻ​തു​ള്ള​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:Kollam Newsschool kalolsavamSchool arts festivalRevenue District School Kalolsavam
    News Summary - Kollam Revenue District School Kalolsavam ends today
