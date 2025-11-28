Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightAnchalchevron_rightജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം;...
    Anchal
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 1:24 PM IST

    ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം; ചാത്തന്നൂരും കരുനാഗപ്പള്ളിയും പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം; ചാത്തന്നൂരും കരുനാഗപ്പള്ളിയും പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ സെൻറ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര

    Listen to this Article

    അ​ഞ്ച​ൽ: ക​ല​യും സാം​സ്കാ​ര​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ചേ​ർ​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ 609 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​തി​ക്കു​ന്നു.

    602 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 567 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി കോ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. കൊ​ല്ലം (561), പു​ന​ലൂ​ർ (557) എ​ന്നീ ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളും തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​യ​ണി​വേ​ലി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ജെ.​എ​ഫ്.​കെ.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 189 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    163 പോ​യി​ന്റോ​ടെ അ​ഞ്ച​ൽ വെ​സ്റ്റ്​ ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്, കോ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 154 പോ​യി​ന്റോ​ടെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ലെ എ​സ്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ൾ, പ​താ​രം 151 പോ​യി​ന്റ് നേ​ടി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും കു​ള​ക്ക​ട​യി​ലെ എ​സ്.​വി.​എം.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വെ​ണ്ടാ​ർ 146 പോ​യ​ന്റോ​ടെ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ക​ന​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam Newsschool kalolsavamRevenue District School Kalolsavam
    News Summary - kollam District School Kalolsavam
    Similar News
    Next Story
    X