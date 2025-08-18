Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Aug 2025 12:36 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 12:36 PM IST

    കലേന്ദ്രനെ കാണാതായിട്ട് രണ്ടുവർഷം; ഇരുട്ടിൽതപ്പി പൊലീസ്

    2023 ഡി​സം​ബ​ർ 16നാ​ണ് ക​ലേ​ന്ദ്ര​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്
    കലേന്ദ്രനെ കാണാതായിട്ട് രണ്ടുവർഷം; ഇരുട്ടിൽതപ്പി പൊലീസ്
    ക​ലേ​ന്ദ്ര​ൻ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    അ​ഞ്ച​ൽ: ച​ണ്ണ​പ്പേ​ട്ട വ​ന​ത്തും​മു​ക്ക് മൂ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ക​ലേ​ന്ദ്ര​ൻ (47) അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണം. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 16നാ​ണ് ക​ലേ​ന്ദ്ര​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കാ​ണാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം ക​ലേ​ന്ദ്ര​നും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി മ​ദ്യ​പാ​ന​വും അ​ടി​പി​ടി​യും ന​ട​ന്ന​താ​യി വി​വ​രം കി​ട്ടി.

    സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ പ​ല​ത​വ​ണ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​മ്പൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തു​ണി​ക്ക​ഷ്​​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് കാ​ണാ​താ​യ ക​ലേ​ന്ദ്ര​ന്‍റേ​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ലേ​ന്ദ്ര​നും സം​ഘ​വും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി മ​ദ്യ​പാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വീ​ട്ടി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു​പേ​രെ വീ​ണ്ടും പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ത​ന്നെ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടു​ട​മ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് കു​റ്റം ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ​ത്യ​വാ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.​

    ക​ലേ​ന്ദ്ര​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നം​ഗം വി.​ഗീ​ത ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ പോ​രാ​ടു​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

