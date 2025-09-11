Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 12:18 PM IST
    date_range 11 Sept 2025 12:18 PM IST

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം; സ്കൂൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം; സ്കൂൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു
    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് താൽകാലികമായി അടച്ച ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഗ​വ.​ജ​വ​ഹ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ

    അ​ഞ്ച​ൽ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി. ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഗ​വ.​ജ​വ​ഹ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ പ​തി​നേ​ഴോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളി​ലാ​ണ് രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണം കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രെ അ​ഞ്ച​ലി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഒ​രാ​ളെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​എ.​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി പ​രി​സ​ര​വും കി​ണ​ർ, ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സ്കൂ​ൾ കി​ണ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ഫ​ലം നെ​ഗ​റ്റീ​വാ​ണ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ല​ഭി​ച്ച നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത സി​പ് അ​പ്, ഐ​സ് ക്രീം ​മു​ത​ലാ​യ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​മാ​കാം കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ രോ​ഗം പ​ട​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റേ​ത്. രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ​ധി​കൃ​ത​ർ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ന് അ​വ​ധി ന​ൽ​കു​ക​യും രോ​ഗം പ​ട​രാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ബി​നു​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം പ​ട​രു​ന്ന​ത് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും സ്കൂ​ള​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ലും മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:hepatitisHealth DepartmentSchool closed
