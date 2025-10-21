Begin typing your search above and press return to search.
    Anchal
    date_range 21 Oct 2025 11:10 AM IST
    date_range 21 Oct 2025 11:10 AM IST

    മർച്ചന്‍റ്​ നേവിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി തട്ടിപ്പ്;

    ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    മർച്ചന്‍റ്​ നേവിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി തട്ടിപ്പ്;
    അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്സ​ക്

    അ​ഞ്ച​ൽ: മ​ർ​ച്ച​ൻ​റ് നേ​വി​യി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക ജീ​ലാ​നി മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്സ​ക് (29) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    അ​ഞ്ച​ൽ അ​ഗ​സ്ത്യ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ആ​രോ​മ​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. മ​ർ​ച്ച​ൻ​റ് നേ​വി​യി​ൽ ജോ​ലി വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ൻ​റെ പ്രോ​സ​സി​ങ് ചാ​ർ​ജ്, വി​സാ ഫീ​സ്, സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് 2024 മു​ത​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഓ​ഫ​ർ ലെ​റ്റ​ർ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​മ​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി മും​ബൈ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രേ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദീ​പാ​വ​ലി അ​വ​ധി​ക്ക് ഇ​യാ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ പ്ര​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ വി​നോ​ദ്, സി.​പി.​ഒ വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ​ത്തി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    News Summary - Fraud under the pretext of offering a job in the merchant navy; one person arrested.
