Madhyamam
    Anchal
    date_range 13 Sept 2025 12:52 PM IST
    date_range 13 Sept 2025 12:52 PM IST

    അംഗൻവാടി ടീച്ചർ കുട്ടിയെ പരിക്കേൽപിച്ചതായി പരാതി

    അംഗൻവാടി ടീച്ചർ കുട്ടിയെ പരിക്കേൽപിച്ചതായി പരാതി
    അ​ഞ്ച​ൽ: അ​ക്ഷ​രം പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ നാ​ല​ര​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ നു​ള്ളി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി. ഏ​രൂ​ർ പാ​ണ​യം 85-ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ലെ വ​ർ​ക്ക​റി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യെ മാ​താ​വ് കു​ളി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി നി​ർ​ത്താ​തെ ക​ര​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​വ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​താ​വി​നോ​ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തും പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഭാ​ഗം കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ ഇ​രു​തു​ട​ക​ളി​ലും ടീ​ച്ച​ർ നു​ള്ളി​യ​തി​ന്‍റെ ക​രു​വാ​ളി​ച്ച പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ട മാ​താ​വ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​റോ​ടു വി​വ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മു​മ്പും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി​നെ ഇ​വ​ർ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​ത്തെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം കൂ​ടി പ്ര​ശ്നം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യും വ​ർ​ക്ക​റോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ശ്നം ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ വി. ​രാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ക്ഷ​രം പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്ക​റോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

