Madhyamam
    Anchal
    Posted On
    1 Dec 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 11:58 AM IST

    ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാർഥിനിക്കെതിരെ അതിക്രമം; ഓട്ടോഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

    ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാർഥിനിക്കെതിരെ അതിക്രമം; ഓട്ടോഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
    വി​നീ​ത്

    അ​ഞ്ച​ൽ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ 13കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ച്ച ഓ​ട്ടോ​ഡ്രൈ​വ​റെ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പു​ത്ത​യം കു​ഴി​യ​ന്ത​ടം പേ​ഴു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ വി​നീ​ത് (ശാ​ലു-30) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 19ന്​ ​വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ അ​ശ​യി​ൽ നി​ന്നും തു​ണി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ മു​ള്ളു​വേ​ലി ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്നെ​ത്തി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പേ​ടി​ച്ച​ര​ണ്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി കു​ത​റി​മാ​റി വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വ​രം പെ​ൺ​കു​ട്ടി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ലി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്നും ഒ​രു ജോ​ഡി ചെ​രു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ നി​ന്നും വി​നീ​ത് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് പോ​ക്സോ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത​റി​ഞ്ഞ് വി​നീ​ത് ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി​യെ ഓ​യൂ​ർ ചെ​ങ്കു​ള​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. 2021ൽ ​മ​റ്റൊ​രു ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്. പു​ന​ലൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

