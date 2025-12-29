Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightAnchalchevron_rightഅധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ;...
    Anchal
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:20 AM IST

    അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ; കാർഷിക യന്ത്രത്തിന് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ‘അന്ത്യവിശ്രമം’

    text_fields
    bookmark_border
    അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ; കാർഷിക യന്ത്രത്തിന് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ‘അന്ത്യവിശ്രമം’
    cancel
    camera_alt

    കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് കി​ട​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ല് മെ​തി​യ​ന്ത്രം

    Listen to this Article

    അ​ഞ്ച​ൽ: കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ മൂ​ലം നെ​ല്ല് മെ​തി​യ​ന്ത്രം ന​ശി​ച്ച​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​റ​യ്ക്ക​ൽ ഏ​ലാ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക്ക് ജ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ വ​ഴി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ മെ​തി​യ​ന്ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​ച​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ച്ച​ത്. അ​റ​യ്ക്ക​ൽ ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ലാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി യ​ന്ത്രം ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റ​യ്ക്ക​ൽ ഏ​ലാ​വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ യ​ന്ത്രം ആ​ദ്യ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ​ത്. യ​ന്ത്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഏ​ലാ ​വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക്കാ​രും കാ​ട്ടി​യ ശു​ഷ്കാ​ന്തി ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു​മൂ​ലം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ന്ന ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:negligenceanchalAgricultural Machines
    News Summary - Authorities' negligence; Agricultural machinery 'rests in the bushes'
    Similar News
    Next Story
    X