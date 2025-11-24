Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightAnchalchevron_rightവടിവാളുമായി...
    Anchal
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:08 AM IST

    വടിവാളുമായി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വടിവാളുമായി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ഞ്ച​ൽ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​ടി​വാ​ളും മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും കാ​ട്ടി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളെ ഏ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ച​വ​റ ക്ലാ​പ്പ​ന മ​ഠ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത് (30), അ​യി​ല​റ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ബി​റ്റോ വ​ർ​ഗീ​സ് (34), നെ​ടി​യ​റ കൃ​ഷ്ണ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഗോ​പ​ൻ (30) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ ച​ണ്ണ​പ്പേ​ട്ട ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ച​ണ്ണ​പ്പേ​ട്ട ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ വ​ടി​വാ​ൾ വീ​ശി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ യു​വാ​ക്ക​ൾ ആ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ഏ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് യു​വാ​ക്ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ച​ൽ ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം പു​ന​ലൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsKollam NewsArrest
    News Summary - arrest on making terror admosphere
    Similar News
    Next Story
    X