    പി​ക്​​അ​പ് വാ​നും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് യു​വാ​വി​ന് പ​രി​ക്ക്

    പി​ക്​​അ​പ് വാ​നും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് യു​വാ​വി​ന് പ​രി​ക്ക്
    തേ​വ​ർ തോ​ട്ട​ത്തു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​ഞ്ച​ൽ: പി​ക്അ​പ് വാ​നും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് കാ​ർ യാ​ത്രി​ക​നാ​യ യു​വാ​വി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. പൊ​ലി​ക്കോ​ട് ഗി​രി​ജ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്തു​വി​നാ​ണ് (29) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി​യോ​ടെ ത​ടി​ക്കാ​ട്-​പൊ​ലി​ക്കോ​ട് പാ​ത​യി​ൽ തേ​വ​ർ തോ​ട്ട​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​റ​യ്ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും പാ​റ​പ്പൊ​ടി​യും ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന പി​ക്​​അ​പ്പും ത​ടി​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വ​ന്ന കാ​റു​മാ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കാ​ർ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു. കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ക്അ​പ്പി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ന​ന്തു​വി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ഞ്ച​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

