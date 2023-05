വൈപ്പിനിൽനിന്ന്​ നഗരത്തിലേക്ക്​ ബസ് യാത്ര കരട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​പ്പി​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്ക്​​ സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തി​യ സ്‌​കീ​മി​ന്റെ ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തി​യ സ്‌​കീം പ്ര​കാ​രം പ​റ​വൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റാ​യി, ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി പാ​ല​സ് ജ​ങ്ഷ​ൻ, ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ, ജെ​ട്ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, ക​ട​വ​ന്ത്ര വ​ഴി വൈ​റ്റി​ല ഹ​ബ്ബി​ലേ​ക്കും കൂ​ന​മ്മാ​വ്, ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ൻ, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ റോ​ഡ്, ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, ക​ലൂ​ർ, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം വ​ഴി കാ​ക്ക​നാ​ട്ടേ​ക്കും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. പ​റ​വൂ​ർ - വൈ​റ്റി​ല ഹ​ബ് 36 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും പ​റ​വൂ​ർ - കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ട് 34 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ സി​ഗ്‌​ന​ൽ ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ റോ​ഡ് വ​ഴി ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി പാ​ല​സ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള 11 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലോ അ​തി​ന്റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ഗ​ത്തോ നി​ല​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. അ​തി​നു ശേ​ഷം ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​മോ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മോ ആ​യ പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​ല്ല. പു​തി​യ സ്‌​കീം പ്ര​കാ​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് നി​ല​വി​ലെ നി​ര​ക്ക് പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

The draft notification for bus travel from Wiep to Nagar has been published