Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightVypinchevron_rightജനകീയമായി എസ്.ഐ.ആർ;...
    Vypin
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:58 PM IST

    ജനകീയമായി എസ്.ഐ.ആർ; ചെറായി തീരത്തെ മണൽശിൽപം ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ജനകീയമായി എസ്.ഐ.ആർ; ചെറായി തീരത്തെ മണൽശിൽപം ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

    ചെ​റാ​യി ബീ​ച്ചി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ മ​ണ​ൽ​ശി​ൽപം 

    Listen to this Article

    വൈ​പ്പി​ൻ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ൻ​ഡ്‌ ലൈ​ൻ​സ് കേ​ര​ള കാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചെ​റാ​യി ബീ​ച്ചി​ൽ മ​ണ​ൽ​ശി​ല്പം ഒ​രു​ക്കി. എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം, ​ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ റോ​ൾ, വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മ​ണ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യാ​നു​ള്ള വീ​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ള​ക്ട​ർ പാ​ർ​വ​തി ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൊ​ച്ചി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ സി.​ആ​ർ. ഷ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, പ​ള്ളി​പ്പു​റം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ജാ​ൻ​സി ജോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശി​ല്പി ആ​ദ​ർ​ശി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ഭാ​ഷ്, ഹ​ണി, അ​നീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ശി​ൽ​പ്പ​മെ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vypinSIRsand sculpture
    News Summary - sand sculpture at vypin
    Similar News
    Next Story
    X