Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightVypinchevron_rightവഴിനീളെ അപകടം വിതച്ച്​...
    Vypin
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:38 AM IST

    വഴിനീളെ അപകടം വിതച്ച്​ 15കാരന്‍റെ കാറോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    വഴിനീളെ അപകടം വിതച്ച്​ 15കാരന്‍റെ കാറോട്ടം
    cancel
    Listen to this Article

    വൈ​പ്പി​ന്‍: അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റോ​ടി​ച്ച് പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​ര​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും വ​ഴി നീ​ളെ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ചെ​റാ​യി ബീ​ച്ചി​ല്‍ നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങ​വേ​യാ​ണ് കാ​ൽ ന​ട യാ​ത്രി​ക​യാ​യ വാ​യോ​ധി​ക​യെ​യും നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ർ ത​ട്ടി​യ​ത്. വ​യോ​ധി​ക​യ്ക്ക് പ​രി​ക്കു​ണ്ട്.

    ചെ​റാ​യി​യി​ല്‍ ഒ​രു ബ​സു​മാ​യി ഉ​ര​സി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് പോ​ന്ന കാ​ര്‍ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തും ത​ട്ടി. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്താ​തെ ക​ട​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞ​ു. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ് മു​ന​മ്പം, ഞാ​റ​ക്ക​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും പൊ​ലീ​സെ​ത്തി വാ​ഹ​ന​വും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    വീ​ട്ടി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കിം​ഗി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്താ​ണ് വാ​ഹ​നം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​റ്. വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് പേ​ര്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് കാ​റി​ല്‍ ചെ​റാ​യി ബീ​ച്ചി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ട​ങ്ങി വ​രു​മ്പോ​ള്‍ 8.45നാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ പെ​ടു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ ക​ലൂ​ര്‍ എ​ള​ങ്കു​ളം അ​റ​ക്ക​പ​റ​മ്പി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ള്‍ റ​ഷീ​ദ് (55) ന്റെ ​പേ​രി​ല്‍ ഞാ​റ​ക്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്റെ അ​റി​വോ​ടെ​യ​ല്ല മ​ക​ന്‍ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rash Driving
    News Summary - rash drive by fifteen year old
    Similar News
    Next Story
    X