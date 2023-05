വീട്ടമ്മമാരും കുട്ടികളും അഭിനേതാക്കളായി പ്രമേയം കൊണ്ടും അവതരണംകൊണ്ടും വേറിട്ടതായി ‘കുലം’ നാടകം

cancel camera_alt വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ഭി​ന​യി​ച്ച നെ​ല്ലി​മോ​ളം മ​മ​ത​യു​ടെ ‘കു​ലം’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ രം​ഗം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ഒ​രു കൂ​ട്ടം വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലി​മോ​ളം മ​മ​ത ആ​ര്‍ട്‌​സ് ആ​ൻഡ്​ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ‘കു​ലം’ എ​ന്ന നാ​ട​കം ര​ണ്ട് അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ച​ര്‍ച്ച​യാ​കു​ന്നു. ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി​യി​ലെ സ്ത്രീ​പു​രു​ഷ തു​ല്യ​ത​യും അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ മൂ​ല​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല്‍ ചൂ​ഷ​ണ​വു​മാ​ണ് പ്ര​മേ​യം. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ തൊ​ഴി​ല്‍ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വും കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ന്‍ എ​ന്ന കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചോ​ല​ക്കാ​ട്ട​പ്പ​ന്‍ എ​ന്ന ദൈ​വി​ക ശ​ക്തി​യി​ല്‍ കൂ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ വെ​ടി​വെ​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തും, കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യെ വ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ​ദ്യ​മാ​യി നാ​ട​ക​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ഞ്ച് വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ് വേ​ഷ​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​ന​യ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ആ​റ് പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​ര്‍ വേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കി. വി.​ടി. ര​തീ​ഷാ​ണ് ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും. പി.​എ​സ്. സു​ഭാ​ഷ്, ന​വീ​ന്‍ ക​ര്‍ത്ത, കെ.​എ. മോ​ഹ​ന​ന്‍, എ​ബി വ​ര്‍ഗീ​സ്, ടി.​ആ​ര്‍. ജ​യ​ന്‍, സ​ന്ദീ​പ്, ര​മ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ന്‍, ര​ജ​നി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍, മാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, മാ​യ ര​തീ​ഷ്, രേ​ഖ സു​ഭാ​ഷ്, സ​ഞ്ജ​യ് സ​ന്ദീ​പ്, പി.​എ​സ്. മ​ഹാ​ദേ​വ​ന്‍, കെ.​എ​സ്. ക​നി, ഗൗ​രി കൃ​ഷ്ണ, അ​നാ​മി​ക സ​ന്ദീ​പ്, അ​ക്ഷ​ര കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍, അ​ന​ന്തീ​ക സ​ന്ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ള്‍. ഗൗ​രി ശ​ങ്ക​റാ​ണ് സം​ഗീ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം. പ്ര​കാ​ശ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ കെ. ​ബി​നീ​ഷ്, വി​മ​ല്‍ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്. Show Full Article

'Kulam' drama with housewives and children as actors stands out for its theme and presentation