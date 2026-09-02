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Madhyamam
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    ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിലതാഴാതെ ഞാലിപ്പൂവനും നേന്ത്രനും

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    ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിലതാഴാതെ ഞാലിപ്പൂവനും നേന്ത്രനും
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    വൈ​പ്പി​ൻ: ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല താ​ഴാ​തെ ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​നും നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴ​വും. കി​ലോ​ക്ക്​ 90 മു​ത​ൽ 100 രൂ​പ വ​രെ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ൻ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 120 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ൻ കി​ട്ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് നാ​യ​ര​മ്പ​ലം ത​യ്യെ​ഴു​ത്ത് ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ലെ വ്യാ​പാ​രി പി.​കെ. ഹ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. സീ​സ​ൺ അ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലു​ള്ള ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ് ഓ​ണ​ശേ​ഷ​വും ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ന് വി​ല കു​റ​യാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം. വി​വാ​ഹ​സ​ദ്യ​ക​ളി​ലും ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ സ്ഥാ​നം.

    ​മാ​ള ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​വ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​പ​ണി​യു​ണ്ട്. ​നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴ​ത്തി​നും വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട്ടെ വ്യാ​പാ​രി പി.​വി. പാം​ദ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​പ്സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പ​ച്ച​ക്കാ​യ​യും നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴ​വും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ട​ൻ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ. രു​ചി​യി​ലും ഗു​ണ​ത്തി​ലും ഇ​വ മ​റു​നാ​ട​ൻ പ​ഴ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ലാ​ണ്.

    ​നി​ല​വി​ൽ കി​ലോ​യ്ക്ക് 65 മു​ത​ൽ 75 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം വി​ല. റോ​ബ​സ്റ്റ​ക്കും പാ​ള​യം​കോ​ട​നും 40 രൂ​പ വീ​ത​വും പൂ​വ​ന് 50 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി വി​ല. വ​രും​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ​യേ വി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കൂ​വെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

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    News Summary - Even after Onam the prices of banana have not decreased
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