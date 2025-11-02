Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vypin
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:44 AM IST

    സി.ആർ.ഇസഡ്; വീട് നിർമിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്ത്

    സി.ആർ.ഇസഡ്; വീട് നിർമിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്ത്
    വൈ​പ്പി​ൻ: എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ (സി.​ആ​ർ. ഇ​സ​ഡ്) പേ​രി​ല്‍ ഭ​വ​ന നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റെ​ക്കു​റെ നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ മു​ന്‍ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വീ​ടു​നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​ന അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. 2019 ല്‍ ​വ​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​പ്പ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു.

    2024 ല്‍ ​പു​തി​യ​മാ​പ്പ് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​സ്തീ​ര്‍ണ്ണ​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ജ​ന​സം​ഖ്യ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്ന് ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ള​വി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന 101 തൂ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത് രേ​ഖ​യി​ൽ വ​രാ​ത്ത​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ലൈ 14 ന് ​പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ - ശു​ചി​ത്വ പ്ലാ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി 15 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 10പേ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ 1 ബി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കെ.​സി. ഇ​സ​ഡ്.​എം.​എ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ നി​ന്നും നി​ഷി​ദ്ധ മേ​ഖ​ല അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി രേ​ഖാ​മൂ​ലം വ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചു അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഏ​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ടാ​ണ്. സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​വും കു​ഴു​പ്പി​ള്ളി​യും ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ത​ന്നെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണ് തു​റ​ക്കു​ക​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​തി​തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ അ​ട​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​െ​ത​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മും, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​കെ ഇ​ക്ബാ​ലും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:crzEdavanakkadErnakulam
    News Summary - Edavanakkad Panchayat says there is no obstacle to building a house
