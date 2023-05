cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​പ്പി​ന്‍: ഞാ​റ​ക്ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം​വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ഞ്ഞ​ന​ക്കാ​ട് റി​സോ​ര്‍ട്ടി​ന് തെ​ക്കു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഓ​ട​മ്പി​ള്ളി ക​ലു​ങ്കി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ര്‍ ത​ക​ര്‍ത്തു. ഇ​തി​ന് മു​മ്പും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഓ​ട​മ്പി​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​തോ​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ട്ടും ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. ഇ​തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ഞാ​റ​ക്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി​ന​ല്‍കി. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ!​ത്തി ചെ​യ്ത​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം എ​ന്‍.​എ. ജോ​ര്‍ജും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Complain to the police against those who broke the drinking water pipe