Madhyamam
    Vypin
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:36 AM IST

    റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ചുവടുവെക്കാൻ അഭിരാമി

    റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ചുവടുവെക്കാൻ അഭിരാമി
    അ​ഭി​രാ​മി

    Listen to this Article

    വൈ​പ്പി​ൻ: രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​പ​രേ​ഡി​ൽ നൃ​ത്ത​വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് വൈ​പ്പി​ൻ നാ​യ​ര​മ്പ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ഭി​രാ​മി പ്ര​ദീ​പ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​പ​ഥി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രേ​ഡി​ൽ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​രാ​മി മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ അ​ല​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എം.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ അ​ഭി​രാ​മി, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ത്തം​ഗ സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. പ​രേ​ഡി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി പ​തി​മൂ​ന്നാം തീ​യ​തി മു​ത​ൽ സം​ഘം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​ണ്ട്. സ്‌​കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ​ക്കേ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​ഭി​രാ​മി, ന​ങ്ങ്യാ​ർ​കൂ​ത്തി​ലും, വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. നാ​യ​ര​മ്പ​ലം വെ​ട്ടു​വേ​ലി​ൽ വി.​ജി. പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ​യും നാ​യ​ര​മ്പ​ലം ഭ​ഗ​വ​തി വി​ലാ​സം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക പെ​രി​ഞ്ഞ​നം പൊ​തു​വ​ത്ത് ശ്രീ​ഭ​ദ്ര​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്.

