Madhyamam
    Thrikkakara
    date_range 21 Oct 2025 3:09 PM IST
    date_range 21 Oct 2025 3:09 PM IST

    രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം കുഴിച്ചുമൂടാൻ നഗരസഭ; സി.പി.എം നേതാക്കളെത്തി തടഞ്ഞു

    രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം കുഴിച്ചുമൂടാൻ നഗരസഭ; സി.പി.എം നേതാക്കളെത്തി തടഞ്ഞു
    തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫീ​സി​ന് സ​മീ​പം രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​യു​ന്നു

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫീ​സി​ന് സ​മീ​പം രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി കെ​ട്ടി കി​ട​ന്ന

    മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് മ​ണ്ണു മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ബ്ലോ​ക്ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​എം. സ​ജി​ത്ത്, മേ​ഖ​ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ​ൻ. ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ട​ൽ ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്നും മാ​ലി​ന്യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ളാ​യി മാ​ലി​ന്യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ്മ സേ​ന എ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​യാ​ർ​ഡി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഹ​രി​ത ക​ർ​മ്മ സേ​ന വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​ലി​ന് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​കി​ട​ന്ന മാ​ലി​ന്യം കൂ​മ്പാ​രം ചീ​ഞ്ഞു​നാ​റി ദു​ർ​ഗ​ന്ധം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    kakkanadcpm leadershp meetingwaste management planernakulamnews
    News Summary - Municipality tried to bury waste under the cover of night; CPM leaders arrived and blocked the move
