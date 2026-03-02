ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ തട്ടി യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റുtext_fields
പറവൂർ: വീട്ടിലെ തെങ്ങിൽനിന്ന് ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തേങ്ങയിടുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ തട്ടി യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റു. കുഞ്ഞിത്തൈ തുണ്ടത്തിൽ വിമൽദേവിനാണ് (40) പരിക്കേറ്റത്. അപകടം കണ്ട സമീപത്തെ വീട്ടിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ജീവനക്കാരൻ ഉടനെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഫീസ് ഊരി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സി.പി.ആർ നൽകി.
യുവാവിനെ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിമൽദേവ് അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ അപകടസ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register