വേലിയേറ്റ സമയത്തെ ദുരിതം ശാശ്വത പരിഹാര പദ്ധതിയെ പിന്തുണക്കും -മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
പറവൂർ: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെതുടർന്ന് കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും വേലിയേറ്റജലം പുഴകളിലൂടെയും കായലുകളിലൂടെയും കരയിലേക്ക് കയറുന്നതും മൂലം തീരദേശ മേഖലകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ഏഴിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 'റെസിലിയന്റ് ലങ്ക' പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പുറമേ കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുമൂലമുള്ള വേലിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി തീരദേശവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വൃശ്ചികമാസത്തിൽ മാത്രം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന വേലിയേറ്റം ഇപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പുഴകളുടെയും കായലുകളുടെയും തോടുകളുടെയും തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ദുരിതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഏഴിക്കരയിലെ പൈലറ്റ് പദ്ധതി വിജയകരമായാൽ സമാനമായ വേലിയേറ്റ-വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഏഴിക്കരയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾക്കും പഞ്ചായത്ത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജനവാസ മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കായൽ തീരത്തുകൂടി മനോഹരമായ ടൂറിസം റോഡ് നിർമിച്ച് ഏഴിക്കര പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. അതേസമയം, പാടശേഖരങ്ങളും പ്രകൃതിസമ്പത്തും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ഏഴിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീന സജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ആർ. സൈജൻ, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.എം. രാജഗോപാൽ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മേരി വിൻസെന്റ്, ബിന്ദു ജോർജ്, ഇക്വിനോക്ട് പ്രതിനിധികളായ ഡോ. സി.ജി. മധുസൂദനൻ, എം.പി. ഷാജൻ, മുൻ ഡി.ജി.പി ഹോർമിസ് തരകൻ, കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. എ. ബിജു കുമാർ, സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോ. എൻ. അനിൽകുമാർ, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്ട് പ്രതിനിധി അഭിന, മുൻ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉല്ലാസ് തോമസ്, ഡോ. ജയരാമൻ, ഡോ. എസ് ഉഷ, ഡോ. കെ.ജി. ശ്രീജ, എം.എസ്. രതീഷ്, കെ.ഡി. വിൻസൺ, ലീന ബിജു, നീതു സലിംകുമാർ, എൻ. പ്രഥു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.