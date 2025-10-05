Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Paravur
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:25 AM IST

    ഹഷീഷ് ഓയിലുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    ഹഷീഷ് ഓയിലുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    ജി​തി​ൻ, സു​മി​ത് ,ഗൗ​തം കൃ​ഷ്ണ

    പ​റ​വൂ​ർ: 265 ഗ്രാം ​ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണു​ത്തി മു​ള​യം തൃ​ക്കു​കാ​ര​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​തി​ൻ ജോ​സ​ഫ് (28), പ​ള്ളി​പ്പു​റം കോ​ലോ​ത്തും​ക​ട​വ് തെ​ക്കേ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ഗൗ​തം കൃ​ഷ്ണ (22), കോ​ലോ​ത്തും​ക​ട​വ് മ​ണ്ണും​ത​റ സു​മി​ത്ത് (27) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഹാ​ഷി​ഷ്​ ഓ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ ട്രെ​യി​നി​റ​ങ്ങി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ​റ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഊ​ടു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര.

    മൂ​ത്ത​കു​ന്നം പാ​ല​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ത്യേ​കം ക​വ​റി​ൽ പാ​ക്ക്​ ചെ​യ്താ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ൽ ഗ്രാ​മി​ന് 5000 രൂ​പ വി​ല വ​രും. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഹ​രി വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.



