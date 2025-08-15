Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightParavurchevron_rightനിരവധി മോഷണക്കേസിലെ...
    Paravur
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:09 PM IST

    നിരവധി മോഷണക്കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നിരവധി മോഷണക്കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ

    പ​റ​വൂ​ർ: നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി കോ​ട്ട​യം കി​ട​ങ്ങൂ​ർ തെ​ക്കേ​മ​ഠം വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ (വേ​ണു-52) പ​റ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലി​ന് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​നം കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഏ​ലൂ​രി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് കൊ​റി​യ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും കൊ​റി​യ​ർ നി​ര​ക്കെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന 374 രൂ​പ​യും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. ഏ​ലൂ​രി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടു​ട​മ ഇ​യാ​ളു​ടെ ബൈ​ക്കി​ന്‍റെ ചി​ത്രം എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് കേ​സി​ന് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്.

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​വും ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​പ​ത്തി അ​ഞ്ചോ​ളം മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണി​യാ​ൾ. മു​ന​മ്പം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ​റ​വൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷോ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​ഐ ബി​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsArrestTheft Case
    News Summary - Suspect in several theft cases arrested
    Similar News
    Next Story
    X