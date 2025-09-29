Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightParavurchevron_rightസി.പി.ഐയിലെ വിഭാഗീയത...
    Paravur
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 1:19 PM IST

    സി.പി.ഐയിലെ വിഭാഗീയത പറവൂരില്‍ നൂറോളം പേർ സി.പി.എമ്മിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    രമ ശിവശങ്കരനും കെ.വി. രവീന്ദ്രനും പാർട്ടി വിട്ടു
    Sectarianism,Defection,Paravur,CPI,CPM, പറവൂർ,വിഭാഗീയത, പൊട്ടിത്തെറി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ​റ​വൂ​ർ: പ​റ​വൂ​ര്‍, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് കെ.​സി. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ മ​ക​ള്‍ ര​മ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക്.ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം മു​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ന്‍ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​വി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. നി​ല​വി​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വും കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളും രാ​ജി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​ം പു​ത്ത​ന്‍വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഷെ​റൂ​ബി സെ​ല​സ്റ്റി​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ക്കും. സി.​പി.​ഐ​യി​ല്‍ നാ​ളു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ രാ​ജി. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​രാ​ജു​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​റ​വൂ​രി​ലെ സി.​പി.​ഐ​യി​ല്‍ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​ഐ മു​ന്‍ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​റു​മാ​യ കെ.​പി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ 18 ല​ധി​കം നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ വി​ഭാ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത​യി​ടെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് വി​ധേ​യ​യാ​യാ​ളാ​ണ് ര​മ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ന്‍. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യും ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ നേ​താ​വും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​യാ​ളു​മാ​യ കെ.​സി. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ രാ​ജി സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യ എ​ന്‍. ശി​വ​ന്‍പി​ള്ള​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വും പി. ​രാ​ജു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ക​ല്‍ച്ച​യി​ലാ​ണ്. സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, പ​റ​വൂ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ന്നി നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ര​മ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ അ​ട​ക്കം നൂ​റോ​ളം പേ​രാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ​റ​വൂ​ര്‍ ടൗ​ണി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സ​തീ​ഷ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​സ്. ശ​ര്‍മ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നി​ഥി​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIMCPIparavurkalamassery
    News Summary - Sectarianism in CPI: Around 100 people in Paravur join CPM
    Similar News
    Next Story
    X