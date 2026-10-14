Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വളർത്തുനായക്ക് നീതിതേടി ഉടമ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമരത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വളർത്തുനായക്ക് നീതിതേടി ഉടമ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമരത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    എ.​പി. വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​വൂ​ർ മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ

    സ​മ​ര​ത്തി​ൽ

    പ​റ​വൂ​ർ: ചി​കി​ത്സ പി​ഴ​വ്മൂ​ലം ശ​രീ​രം ത​ള​ർ​ന്ന ത​ന്റെ വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ് അ​കി​ര​ക്ക് നീ​തി ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൈ​താ​രം അ​ഞ്ജ​ലി​യി​ൽ എ.​പി. വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​വൂ​ർ മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ. മൃ​താ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ നാ​യ​യേ​യും കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യു​ള്ള സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ ഹ​സ്കി ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട നാ​യ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ചി​കി​ത്സാ​പ്പി​ഴ​വ് മൂ​ലം ത​ള​ർ​ച്ച​യി​ലാ​യ​ത്. നാ​യ​ക്ക് ‘ടി​ക് ഫീ​വ​ർ’ (ചെ​ള്ളു​പ​നി) ആ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റാ​യ നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. മ​ണ്ണൂ​ത്തി വെ​റ്റി​ന​റി കോ​ളേ​ജി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നാ​യ​യു​ടെ ക​ര​ളി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ ബാ​ധ​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും താ​ൻ സ്നേ​ഹി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ നാ​യ​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ർ പ​ണം ചെ​ല​വി​ട്ട് തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം നാ​യ​ക്ക് ദ​യാ​വ​ധം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ സ​മ​രം.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Pet Owner Protests in Front of Paravur Veterinary Hospital Seeking Justice for Paralyzed Husky
    Next Story
    X