Madhyamam
    Paravur
    Posted On
    12 Jan 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:01 AM IST

    സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കച്ചവടക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സംഘം പറവൂരിൽ വിലസുന്നു

    സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കച്ചവടക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സംഘം പറവൂരിൽ വിലസുന്നു
    പ​റ​വൂ​ർ തെ​ക്കേ നാ​ലു​വ​ഴി​ലെ ടൂ​വീ​ല​ർ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ്

    ക​ട​യി​ലെ സി.​സി ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം

    പ​റ​വൂ​ർ: വ്യാ​പാ​ര സ്‌​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​തെ മു​ങ്ങു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വി​ല​സു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ തെ​ക്കേ നാ​ലു​വ​ഴി​ലെ ടൂ​വീ​ല​ർ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്‌​സ് ക​ട​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​വ​ർ 1,680 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി പ​ണം ന​ൽ​കാ​തെ മു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ക​ട സ്‌​ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ക​ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്‌​ച​യും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്നു. ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ളി​ലെ​യും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ര​ണ്ടി​ട​ത്തും ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഒ​രേ സം​ഘ​മാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഇ​വ​ർ ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക്യൂ​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്‌​കാ​ൻ ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​യു​ട​മ ത​ന്‍റെ ന​മ്പ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​തി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ഇ​വ​ർ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് പോ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങി. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണം ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ട​യു​ട​മ പി​ന്നാ​ലെ ചെ​ന്ന് പ​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ പ​ണം അ​യ​ച്ച ന​മ്പ​ർ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി. പ​ണം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ അ​യ​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പും ന​ൽ​കി.​എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണം കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ അ​ന്നു രാ​ത്രി ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ത്തി​ല്ല. പ​ക​രം പേ​യ്മെ​ന്റ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് മ​റ്റൊ​രു ന​മ്പ​റി​ൽ നി​ന്നും മെ​സേ​ജ് വ​ന്നു. വീ​ണ്ടും പ​ണം ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മെ​സേ​ജ് വ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​യു​ട​മ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ൺ എ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്നു ര​ണ്ട് ന​മ്പ​റു​ക​ളും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​വും സ​ഹി​തം ക​ട​യു​ട​മ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ബാ​റ്റ​റി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് 1,900 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള ബാ​റ്റ​റി വാ​ങ്ങി ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​ക​ട​യു​ട​മ​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് ക​ട​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

