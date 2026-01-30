Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Paravur
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:43 AM IST

    ഇ-സേവന കേന്ദ്രത്തില്‍ തീപിടിത്തം

    ഇ-സേവന കേന്ദ്രത്തില്‍ തീപിടിത്തം
    പ​ട്ടാ​ലി​ലെ ജോ. ​ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ

    ഇ-​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തി​ല്‍ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച ഫ​യ​ലു​ക​ളും ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റും

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: എ.​എം റോ​ഡി​ലെ പ​ട്ടാ​ലി​ല്‍ ജോ. ​ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഇ-​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ നി​ല​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് സേ​ന എ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ വ​ന്‍ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ-​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം.

    പു​ല​ര്‍ച്ച ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് തീ​യും പു​ക​യും ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട സ​മീ​പ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ-​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളും ഫ​യ​ലു​ക​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലെ റെ​ക്കോ​ര്‍ഡ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ തീ ​പ​ട​ര്‍ന്നെ​ങ്കി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ണ​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ കാ​ര്യ​മാ​യ നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​ഴ​യ ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളും ആ​ര്‍.​സി ബു​ക്കു​ക​ളും ഇ​രി​ക്കു​ന്ന മു​റി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ജ​ന​ലു​ക​ളും മ​റ്റ് ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റു​ക​ളും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി. ഷോ​ര്‍ട്ട് സ​ര്‍ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ക്കോ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ള്‍ക്കോ നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജോ. ​ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:centerse-servicefire breaks
    News Summary - Fire breaks out at e-service center
