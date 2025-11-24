Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Paravur
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:13 PM IST

    സ്ഥാനാർഥിയായ മകൾക്കുവേണ്ടി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പിതാവ്

    സ്ഥാനാർഥിയായ മകൾക്കുവേണ്ടി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പിതാവ്
    Listen to this Article

    പ​റ​വൂ​ർ: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ മ​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പി​താ​വ് രം​ഗ​ത്ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ര​ജി​ത​യു​ടെ പി​താ​വ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ക്ക​മൊ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം വാ​ൾ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക​ൾ ര​ജി​ത​യു​ടെ ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പി​താ​വ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നും ക​ന്നി​ക്കാ​ര​നാ​ണ്.

    യാ​തൊ​രു മു​ൻ പ​രി​ച​യ​വു​മി​ല്ല. മ​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ത​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പി​താ​വാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ ര​ജി​ത​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ശ​ർ​മ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ആ​ശ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ ര​ജി​ത​യെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Local Body Electionelection campaignElection Candidate
    News Summary - Father puts up posters for his daughter who is a candidate
