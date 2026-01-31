Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightParavurchevron_rightപോക്സോ കേസിൽ വയോധികന്...
    Paravur
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 1:43 PM IST

    പോക്സോ കേസിൽ വയോധികന് തടവും പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    പോക്സോ കേസിൽ വയോധികന് തടവും പിഴയും
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഷീ​ർ

    Listen to this Article

    പറവൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വയോധികന് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും 20,000 രൂപ പിഴയും. പോക്സോ പ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് കരുമാല്ലൂർ വെളിയത്തുനാട് അടുവാതുരുത്ത് മാമ്പ്ര ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലെ കിടങ്ങാപ്പിള്ളി പറമ്പിൽ ബഷീറിനെ (66) പറവൂർ അതിവേഗ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി ടി.കെ. സുരേഷ് ശിക്ഷിച്ചത്.

    2023 നവംബർ 28നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ആലുവ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. സനൂജാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചത് ആ സമയം ഡിവൈ.എസ്.പിയായിരുന്ന പി. പ്രസാദാണ്.

    പിഴത്തുക അതിജീവിതക്ക് നൽകാനും ഉത്തരവിട്ടു. പിഴ അടക്കാതിരുന്നാൽ പത്ത് മാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രവിത ഗിരീഷ് കുമാർ ഹാജരായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochi newsSentenced to JailPOCSO
    News Summary - Elderly man sentenced to prison and fine in POCSO case
    Similar News
    Next Story
    X