    date_range 23 Aug 2025 2:26 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 2:26 PM IST

    തുരുമ്പിച്ച കമ്പികളും ബലക്ഷയവും; ചാത്തനാട് പാലം ഉദ്ഘാടനം മാറ്റി

    പാലത്തിന്‍റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു
    Chathanad bridge
    നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ചാ​ത്ത​നാ​ട് പാ​ലം

    പ​റ​വൂ​ർ: തു​രു​മ്പി​ച്ച ക​മ്പി​ക​ൾ മാ​റ്റാ​തെ​യും ഭാ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ​യും ചാ​ത്ത​നാ​ട്-​വ​ലി​യ ക​ട​മ​ക്കു​ടി പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഗോ​ശ്രീ പെ​ല​ന്‍റ്​​സ്​ ഡ​വ​ല​പ്​​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി യു​ടെ (ജി​ഡ)​ശ്ര​മം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. 30ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​ല്ല​റു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ക​മ്പി​ക​ൾ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ബ​ല​ക്കു​റ​വ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ, കേ​ര​ള ഹൈ​വേ റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം തേ​ടി.

    പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി ന​ൽ​കു​ന്ന ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ച് മാ​റ്റി, പി​ല്ല​റി​ന്‍റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പൊ​ളി​ച്ച ശേ​ഷം പു​തി​യ ക​മ്പി​ക​ൾ പ​ഴ​യ ക​മ്പി​ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്ന് അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷം ഭാ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി 7.23 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ട​ക്കാ​ൻ ജി​ഡ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തൊ​ന്നും ന​ട​ത്താ​തെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ജി​ഡ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജി​ഡ​യു​ടെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​നി​യും വൈ​കു​ന്ന​ത് ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളെ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ജി​ഡ 2013ലാ​ണ് പ​റ​വൂ​ർ-​വ​ലി​യ ക​ട​മ​ക്കു​ടി പാ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 20 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. 2013 ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ​റ​വൂ​ർ വ​ലി​യ ക​ട​മ​ക്കു​ടി പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. 2015ൽ ​പു​ഴ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന് സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ പാ​ലം പ​ണി നീ​ണ്ടു പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

