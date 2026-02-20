Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Maradu/Vyttila
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 10:18 AM IST

    കായലിൽ ചാടിയ യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസും വർക്​ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരും

    കായലിൽ ചാടിയ യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസും വർക്​ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരും
    പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദിലീപ്

    കുമാർ, ഹാരിസ് മൊയ്തീൻ, അജയ്

    മ​ര​ട്: കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ-​തേ​വ​ര പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കാ​യ​ലി​ൽ ചാ​ടി​യ യു​വ​തി​യെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പോ​ലീ​സും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും. പാ​ല​ക്കാ​ട് കൊ​പ്പം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വൈ​റ്റി​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു​വ​തി​യാ​ണ് കാ​യ​ലി​ൽ ചാ​ടി​യ​ത്.

    വർക്ക് ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരായ ജോളി, ജിജോ

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ര​ണ്ട്​ മ​ണി​യോ​ടെ കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന എ​സ് ഐ ​ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ കെ. ​പി. അ​ജ​യ്, ഡ്രൈ​വ​ർ എ.​എ​സ്.​ഐ ഹാ​രി​സ് മൊ​യ്തീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ എ​ന്തോ താ​ഴെ വീ​ഴു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട​ത്. നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ചു​വ​ന്ന സാ​രി ധ​രി​ച്ച ഒ​രു സ്ത്രീ ​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ചാ​ടി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടു. കെ.​പി. അ​ജ​യ്, എ​സ്.​ഐ ദി​ലീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റി തു​ഴ​ഞ്ഞ് മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴ്ന്ന് കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്ക് സ​മീ​പം എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പൊ​ളി​ച്ച എ​ച്ച്.​ടു.​ഒ ഫ്ലാ​റ്റി​ന് എ​തി​ർ വ​ശ​ത്ത് മാ​ത ലീ​ഫ് വ​ർ​ക്ക്സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ മ​ര​ട് സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ളി​യും പ​ന​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ജി​ജോ​യും ഇ​ത് ക​ണ്ട് കാ​യ​ലി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​യ​ലി​ൽ യു​വ​തി​യെ പൊ​ക്കി​പി​ടി​ച്ച് വ​ള്ള​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ര​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തേ സ​മ​യം കാ​യ​ലി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ബോ​ട്ടും യു​വ​തി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ക​ര​യ്ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ ശേ​ഷം യു​വ​തി​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ൽ മ​ര​ടി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​വേ പൊ​ലീ​സ് പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. യു​വ​തി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ജോ​ളി​യും ജി​ജോ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:workshopSTAFFPoliceyoung womanlakesjumped
