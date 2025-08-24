Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightMaradu/Vyttilachevron_rightഅംബേദ്​കർ ഹാളിനോട്​...
    Maradu/Vyttila
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:27 AM IST

    അംബേദ്​കർ ഹാളിനോട്​ അവഗണന; അടച്ചിട്ടിട്ട്​ മൂന്നുവർഷം

    ഹാ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച്​ പൊ​തുജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​​ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഹാ​ളി​ന് മു​ന്നിൽ നാ​ളെ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​ഷേ​ധ സാ​യാ​ഹ്നം
    Ambedkar Hall
    മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ 20-ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ക​മ്യൂണി​റ്റി ഹാ​ൾ, പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച അ​ടു​ക്ക​ള​യു​ടെ മു​ൻവ​ശ​ത്ത് കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ മാ​ലി​ന്യം

    മ​ര​ട്: മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ 20-ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ൾ ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥി​യിൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ അ​ടി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​റെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹാ​ളാ​ണ് ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്. വെ​ള്ളം, വെ​ളി​ച്ചം, തു​ട​ങ്ങി ഹാ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യ്ക്ക്​ നി​ർ​മ്മി​ച്ച അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​രി​സ​രം മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി. ശു​ചി​മു​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് കാ​ടും പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കി​ണ​റും മ​ലി​ന​മാ​ണ്. സി​റ്റൗ​ട്ടി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും ര​ണ്ട് വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭി​ത്തി​യും ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹാ​ൾ തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹാ​ളി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നു ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി. ​ടി. സു​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മ​റ്റും ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വു​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഹാ​ളി​ന്‍റെ ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹാ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മി​ച്ച്​ പൊ​തു ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഹാ​ളി​ന് മു​മ്പി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഗ്രാ​മ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് 1990ലാ​ണ്​ അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ ഹാ​ളി​ന്​ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്. വൈ​റ്റി​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി വി. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​മേ​നോ​ൻ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​ക​യും ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം 1999 ൽ ​പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ചെ​യ്ത ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് യാ​തൊ​രു വി​ധ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ളും ന​ട​ത്താ​തെ അ​ടി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Government of KeralaAmbedkar memorialNeglected
    News Summary - Neglect towards Ambedkar Hall; Three years since it was closed
